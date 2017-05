ACM: geen gratis series en voetbal bij KPN en Ziggo

Door hun fusie kunnen Vodafone en Ziggo sinds kort net als KPN voordelige alles-in-één bundels van tv, internet, vaste en mobiele telefonie aanbieden. Ze lokken klanten met extraatjes als ‘gratis’ Formule 1, buitenlands voetbal (Ziggo) en tv-series als Brussel (KPN). Ook krijgen klanten fikse kortingen of dubbel zo hoge databundels. ,,De vraag is of T-Mobile en Tele2 daar tegen op kunnen en niet weggedrukt worden”, zegt Johan Keetelaar, directeur Telecom. Hij vreest dat klanten straks nauwelijks nog overstappen en te veel gaan betalen. Vandaar dat de ACM wil kunnen verplichten dat Vodafone/Ziggo zijn sportzender uit het standaardpakket haalt of diens netwerken opent voor concurrenten. ,,Als Ziggo klanten gratis Max Verstappen en Formule 1 biedt, wil ik daar misschien wel tegen optreden. Ik vind dat dat geen taboe mag zijn.”

Oprekken

Probleem is dat de Europese Commissie over het telecomtoezicht gaat en het onzeker is of Brussel de ACM met nieuwe regels tegemoet komt. Vandaar dat de waakhond de huidige wetgeving in de tussentijd wil oprekken. ,,In Nederland ontstaat echt een probleem. Ik vind dat we als toezichthouder zo nodig de grenzen van onze bevoegdheden moeten opzoeken. Dat gaan we nadrukkelijk doen. Ook de huidige regels bieden handvatten.''



De ACM werkt sinds eind vorig jaar aan een nieuwe analyse van de Nederlandse telecommarkt die begin 2018 klaar moet zijn. Toch neemt Keetelaar alvast een voorschot daarop. ,,Het is goed dat partijen innovatief zijn. Het wordt anders als klanten mede daardoor nauwelijks nog overstappen of te veel betalen. Een eenvoudiger standaardpakket met toevoegingen naar keuze geniet mijn voorkeur, naast aparte pakketten voor voetbal en F1.''