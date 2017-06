Abonnementen internet, tv en bellen worden duurder

beloning Twintigers verdienen steevast iets minder dan de rest

Het inkomen van twintigers is de laatste decennia flink uit de pas gaan lopen met dat van andere leeftijdsgroepen. Rond 1990 verdienden twintigers en bijvoorbeeld dertigers nog min of meer evenveel. Vanaf ongeveer 2003 is er echter een trend zichtbaar waarbij twintigers steevast iets minder krijgen dan de rest, blijkt uit een vergelijkende studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).