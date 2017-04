Aardgasinkomsten laagste sinds 1975

'Stop met bestellen bij machtige Thuisbezorgd'

25 april Wanneer je via Thuisbezorgd.nl je eten hebt besteld, krijg je steeds vaker een brief van het restaurant dat je maaltijd levert: of je voortaan niet meer via Thuisbezorgd wilt bestellen, maar rechtstreeks bij het restaurant. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat een goede ontwikkeling.