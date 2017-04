50 weetjes over de 50-jarige Big Mac

1. De eerste Big Mac werd in 1967 verkocht in het restaurant van Jim Delligatti, in Pennsylvania.

2. Destijds kostte de hamburger slechts 45 cent. De gehele jaren 70 was hij voor minder dan een dollar te krijgen.

3. Het hoofdkantoor van McDonald’s zag aanvankelijk weinig in Delligatti’s voorstel. De gewone hamburger kostte slechts 18 cent en topmanagers vreesden dat een veel hoger geprijsde burger klanten zou vervreemden.

4. Het kostte Delligatti twee jaar om de juiste ingrediënten voor de saus te vinden. Tot de dag van vandaag is het recept – net zoals bij Coca Cola - een goed bewaard geheim.

5. De hamburger bestaat uit een dubbel broodje met sesamzaadjes, belegd met twee burgers (100% rundvlees), kaas, ijsbergsla, augurken, ui en saus.

6. De hamburger kreeg zijn naam dankzij Esther Glickstein Rose, een 21-jarige secretaresse op het McDonald's-hoofdkantoor in Oak Brook, Illinois.

7. De moeder aller hamburgers had ook ‘Big Attraction’, ‘Aristocrat’ of ‘Blue Ribbon Burger’ kunnen gaan heten. Die namen haalden het uiteindelijk niet.

8. Delligatti kwam met de burger om een vuist te maken tegen concurrent BurgerKing en dienst Whopper. Ook de Big Boy – waarvan de naam deels afgekeken werd – was destijds erg populair.

9. Uiteindelijk werd Delligatti eigenaar van 48 McDonald’s restaurants in Pennsylvania, waarmee hij één van de grootste franchisenemers van de fastfoodketen was.

10. Sinds de Big Mac op 22 april 1967 op het menu verscheen, is de receptuur van de hamburger nooit gewijzigd.

11. Een jaar later, in 1968, kwam de Big Mac in alle McDonald's-vestigingen in de VS op het menu.

12. De eerste televisiereclame voor de Big Mac werd in 1968 uitgezonden.

13. In dat jaar levert McDonald's ook voedselhulp aan topsporters: om heimwee tegen te gaan, bezorgt de firma Big Macs en andere hamburgers aan Olympische sporters tijdens de Spelen in het Franse Grenoble.

14. De Big Mac maakte McDonald’s groot. In 1969, twee jaar na de introductie, was de burger al goed voor bijna een vijfde van de omzet.

15. De ‘speciale saus’ is een variatie op de Thousand Island dressing met de volgende ingrediënten: mayonaise, olijfolie, citroensap, paprika, Worcestershire saus, mosterd, azijn, eieren, room, chilisaus en ketchup.

16. Hoewel de ingrediënten zelf duidelijk zijn houdt McDonald’s de exacte verhoudingen van zijn ‘Special Sauce’ angstvallig geheim. De rode kleur komt overigens van paprika-extract en geelwortel. De zoete smaak wordt bereikt door fructoserijke maissiroop.

17. In 1973 krijgt de Big Mac concurrentie van de Quarter Pounder.

18. Vanuit je auto een Big Mac bestellen? In 1975 opent de eerste Drive-Thru.

19. Kinderen zijn er dol op: in 1979 introduceert McDonald's de Happy Meal, je maaltijd in een speels pakketje.

20. De Big Mac is verworden tot één van de belangrijkste symbolen van het Amerikaans kapitalisme.

21. In 1986 ontwikkelde het internationaal bekende tijdschrift The Economist een zogeheten Big Mac Index. Deze index is een grappig bedoelde, lichtvoetige manier om te laten zien hoe de koopkracht van een bepaalde munt zich tot andere munteenheden verhoudt, gebaseerd op de prijs van één Big Mac.

22. De index leidde ook tot het neologisme Burgernomics, een samentrekking van 'hamburger' en 'economics'.

23. Op basis van deze Big Mac Index* is de euro zo’n 20 procent ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar: een Big Mac kost in de eurozone gemiddeld 4,06 dollar (3,88 euro), in de VS doorgaans 5,06 dollar. (* cijfers van januari 2017)

24. Volgens deze index is Zwitserland het duurste land (6,35 dollar), Egypte (1,46 dollar) het goedkoopste.

25. In 1988 schaart het bekende Fortune Magazine de hamburgers van McDonalds onder de producten die het beste in Amerika worden gemaakt.

26. Mede dankzij de Big Mac groeide de omzet van McDonald's Nederland vorig jaar met 8,6 procent naar 732 miljoen euro.

27. In 1971 opent de eerste Nederlandse vestiging van McDonald's zijn deuren, in Zaandam.

28. Jan Sybesma, de eerste directeur van McDonald’s Nederland, werd de apostel van de Big Mac genoemd. Hij zorgde ervoor dat nieuwe McDonald's-vestigingen op drukke punten in winkelstraten kwamen: het Damrak in Amsterdam en de Coolsingel in Rotterdam.

29. Momenteel staat de Big Mac op 246 plaatsen in Nederland op het menu.

30. In 1993 krijgt de Big Mac in Nederland concurrentie van de groenteburger.

31. In 1999 komt de McKroket naast de Big Mac op het menu.

32. Een Big Mac weegt 210 gram en telt 509 kilocalorieën (2131 kJ). Daarmee heb je in één keer een kwart van de dagelijkse hoeveelheid calorieën binnen.

33. De Big Mac is niet de zwaarste burger in het menu van McDonald’s. De Big Tasty weegt liefst 340 gram en levert 748 Kcal op.

34. De Whopper biedt meer calorieën voor je geld: het vlaggenschip van concurrent Burger King weegt 274 gram en is goed voor 617,6 kilocalorieën (2586,6 kJ). Hij kost wel iets meer (4,45) dan een Big Mac (3,45).

35. Tv-kok Pierre Wind vindt de dubbeldikke Big Mac een geniale zet: ,,Je kreeg ineens twee keer saus, twee keer burger, twee keer alles.’’

36. In 2005 bood McDonald's artiesten 5 dollar voor iedere keer dat ‘Big Mac’ in hun liedje op de radio te horen zou zijn. Het leidde tot cynische grappen van onder meer rapper Mad Skillz: 'We do rap from the heart, y'all better have some respect, Alright, Big Mac! Big Mac! Big Mac! Now where's my check?'

37. Tegenwoordig heeft McDonald's meer dan 36.000 restaurants in meer dan 100 landen.

38. Tenniskampioen John McEnroe kreeg vanwege zijn grote mond de bijnaam 'Big Mac'.

39. Tot in de jaren 90 werden de hamburgers verpakt in styrofoam bakjes, maar uit milieu-overwegingen worden Big Macs sindsdien geleverd in doosjes van karton.

40. Ter ere van het vijftigjarige jubileum bracht McDonald’s in de VS twee nieuwe versies van de Big Mac uit: de grotere Grand Mac (61 procent meer vlees) en de kleinere Mac Jr. Voorlopig zijn die burgers alleen in de VS verkrijgbaar.

41. Ook werden in restaurants 10.000 flessen van de beroemde Special Sauce weggegeven. Een primeur, want de saus is nooit apart verkocht. De actie werd kort van tevoren aangekondigd: ‘wie eerst komt, eerst maalt’.

42. De flessen deden al gauw 100 dollar of meer op eBay. Een fles werd zelfs voor 100.000 dollar aangeboden.

43. Als klap op de vuurpijl heeft McDonald’s ter ere van het jubileum een heuse Big Mac-automaat ontwikkeld. Het apparaat ziet er uit als een frisdrank of snackautomaar en verstrekt zonder menselijke tussenkomst Big Macs. Het eerste exemplaar stond medio januari in Boston. De ‘Big Mac ATM’ reist inmiddels door de VS.

44. In 2012 kreeg McDonald's forse klappen toen een Chinees voedselschandaal uitlekte. Niet alleen raapten medewerkers gevallen hamburgers op van de grond, maar ook kwam uit dat vlees, dat over de datum was, werd gemengd met vers vlees.

45. Zelfs na de documentaire Super Size Me (uit 2004), waarin maker Morgan Spurlock zich in dertig dagen ziek at aan McDonald’s, lieten mensen de Big Mac niet staan.

46. Zakenman Jim Delligatti, die de hamburger als eerste op het menu zette, heeft de 50ste verjaardag van de Big Mac net niet gehaald. Hij overleed vorig jaar november op 98-jarige leeftijd.

47. De dood van Delligatti haalde overal het wereldnieuws. McDonald’s zelf stuurde een tweet de wereld in met Delligatti’s woorden: ,,Ik had echt nooit durven dromen dat mijn creatie een stuk Amerikaans cultuurgoed zou worden.”

48. In Pennsylvania is sinds 2007 een heus Big Mac-museum te vinden. Het museum, waarin tevens een McDonald's-vestiging huist, werd geopend door bedenker Delligatti zelf en zijn zoon. In het museum is ’s werelds grootste Big Mac te vinden. De afmetingen: 4,26 bij 3,66 meter groot.

49. Tegenwoordig verkoopt McDonald’s 900 miljoen Big Macs per jaar.