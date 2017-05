Software-whizzkid (16) uitgenodigd door Apple

Software-whizzkid Matthijs Otterloo is de gelukkigste scholier van Nederland. Op uitnodiging van Apple mag de 16-jarige Soestenaar komende week gratis naar Apples prestigieuze WWDC-congres in San Jose.

Matthijs Otterloo heeft op zijn zestiende al een palmares waar de meeste leeftijdsgenoten alleen van kunnen dromen. Met zijn puzzelspelletje Colorlink stond hij twee jaar geleden al een paar weken op nummer 1 in Apples Amerikaanse appstore. ,,Ik denk dat mijn game zeker twee tot drie miljoen keer is gedownload'', vertelt hij. In Nederland bedacht hij voor de Apple Watch een app met ov-info. ,,Het bedenken van een app en die dan succesvol zien worden, geeft een enorme kick.''

Ondernemend is Otterloo ook: met vier studenten startte hij in 2015 Cycleswap, een soort Airbnb voor fietsen. ,,Daarmee kun je overal in Amsterdam binnen 5 tot 10 minuten een fiets huren.'' Ze verkochten het bedrijfje een jaar later aan Amerikaanse concurrent Spinlister. ,,Zij zaten in de fietsen en surfboards en wilden naar Europa, waar wij het grootst waren.''

Het succes leverde hem een fraai bedrag op, waar hij voorlopig niet aan mag komen. ,,Het staat vast op een rekening en is bedoeld voor een nieuwe start-up die we samen willen beginnen.''

Het is mijn droom daar als soft­wa­re­de­vel­o­per aan de slag te gaan. Software-whizzkid Matthijs Otterloo Maar eerst gaat Otterloo komende week naar Apples Worldwide Developers Conference in San Jose, hartje Silicon Valley. De toegangsprijs van 1699 euro wordt volledig door Apple betaald. Voor het vliegticket wordt hij gesponsord door een bekende techsite.



Uiteraard laat Apple hem niet zomaar toe. Om te worden toegelaten moest Matthijs een playground ontwikkelen, een projectje waarin hij zijn skills kan laten zien. Matthijs reproduceerde daarvoor het bekende spel 2048 met zo'n 300 regels code in plaats van de gebruikelijke 1.000 regels.



Op de WWDC hoopt hij met andere jonge webdevelopers kennis te maken. Ook kan hij er allerlei workshops volgen. ,,Zo kan ik weer nieuwe tips en tricks opdoen. En ik mag de keynote speech van ceo Tim Cook live bijwonen.''



Op de WWDC presenteert Apple bovendien behalve nieuwe versies van besturingssystemen iOS en MacOS vaak ook nieuwe producten. Op techsites wordt druk gespeculeerd over nieuwe MacBooks en een nieuwe iPad Pro.

