Muis met magisch staartje speciaal voor multitaskers

Hardwarefabrikant Logitech lanceert vrijdag twee nieuwe draadloze muizen. Van de namen (MX Master 2S en MX Anwyhwere 2S) kunnen we onmogelijk enthousiast worden. Van het unieke kunstje dat déze muizen kunnen des te meer.



Als je een enkele desktopcomputer of laptop gebruikt, is er geen doorslaggevende reden om deze muis in huis te halen. Behoor je echter tot de 39 procent van de computeraars die volgens Logitech meer dan één computer tegelijkertijd gebruiken, dan maakt zo'n nieuwe MX een einde aan een dagelijkse ergernis.



Het verplaatsen van bestanden van bijvoorbeeld de thuis-pc naar de werk-laptop en vice versa is aardig omslachtig. Hele volksstammen hebben geen trek om met usb-sticks te prutsen en vinden cloud-oplossingen als dropbox te veel gedoe of te onveilig, en sturen zichzelf maar mailtjes om de bestanden te transporteren.