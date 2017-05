Met ov-chipfunctie is mobieltje nog aantrekkelijker voor dieven

Maar er zijn meer risico's dan diefstal. Met meer functionaliteit op je telefoon wordt je mobieltje ook een steeds interessanter doelwit voor computercriminelen. De afgelopen weken hebben we daarvan de gevolgen gezien bij pc’s, maar ook mobieltjes zijn niet immuun voor ‘malware’.



En skimmers? Lopen we nu het risico dat ons saldo wordt geplunderd, als we in een drukke bus of trein staan? Volgens Brenno de Winter is dát een 'heel moeilijk scenario'. Dat zou alleen werken als de geheime sleutels ergens worden gelekt. Met de ov-chipkaart was De Winter naar eigen zeggen 10 minuten bezig, maar het makkelijk afhandig maken van je tegoed zit er nu niet zomaar in.



Ook de privacy-risico’s van je reisinformatie op je telefoon schat De Winter niet erg hoog in. ,,Dat lijkt redelijk goed gescheiden te zijn”, zegt hij op basis van zijn eerste indrukken van de app. Voor telefoonproviders is deze informatie bovendien minder interessant dan voor ov-chipbedrijf Trans Link. Je mobiele aanbieder kan er in principe simpel achter komen waar je elk moment van de dag ongeveer bent.