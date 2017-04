Mario Kart 8 Deluxe geweldig, maar weinig vernieuwend

De Nintendo Switch verkoopt in een rapper tempo dan de lopende band bij kan houden, maar de software-releases vertonen helaas een sukkeldraf. Het aanbod wordt gedomineerd door kleine indiegames, en behalve een toptitel als Zelda: Breath of the Wild zijn er geen andere bestsellers te spelen. Tot vandaag dan, met de komst van Mario Kart 8 Deluxe. Dat valt absoluut in de categorie 'must have'... ténzij je het spel al speelde op de Wii U, waarop het drie jaar geleden uitkwam. Op zich is er niets mis met recyclewerk. Sterker nog, de Mario Kart-serie staat er om bekend dat elk nieuw deel voor de helft gevuld is met racebanen uit vorige edities.



Qua raceparcours is Mario Kart 8 Deluxe rijkelijk gevuld, met alle veertig banen uit het Wii U-origineel, plus de acht extra circuits die tegen betaling waren te downloaden. De Deluxe-uitvoering biedt wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. Een gemiste kans, want wie het spel al uit den treure speelde op de Wii U heeft geen overtuigende reden om nog een keertje de volle mep te betalen. In plaats van nieuwe content te creëren, liet Nintendo het bij een minimale inspanning. Liever zagen we een paar gloednieuw circuits erbij (al waren het opgepoetste levels uit het roemrijke verleden), dan dat handjevol nieuwe personages en voertuigen.



