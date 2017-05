Aim Controller: Virtueel schieten met plastic geweer

Stukken stoerder

De Aim Controller wordt gebundeld met de shooter Farpoint, een van de zeldzame volwaardige games die er voor de PSVR beschikbaar is. De zeven maanden geleden gelanceerde VR-bril boerde met zo'n één miljoen verkochte exemplaren beslist niet slecht, maar de lijst met beschikbare softwaretitels oogt beduidend minder florissant. Farpoint komt dus geen minuut te laat voor Sony's early adaptors. De bijbehorende Aim Controller is dan de leuke-maar-niet-per-se-noodzakelijke kers op de taart, want het spel laat zich ook met de traditionele PS4-controller spelen. Maar mét het plastic geweer in je hand voelt het wel vele malen leuker. De controller is voorzien van uitbundig veel knoppen, met bijkomend voordeel dat je met de VR-bril op je neus zelf in ieder geval niet ziet hoe lullig dat stukje plastic oogt. In de game voelt het juist stukken stoerder, en doet de zogenoemde 'immersive'-ervaring nog net een tikkie echter aanvoelen.

Groot schrikeffect

Farpoint is als spel een generieke shooter met een weinig vernieuwend verhaal of setting - de zoveelste grauwe buitenaardse planeet. Maar dat het echt voor virtual reality is ontworpen, merk je aan alles. De verkenning van buitenaardse spelonken en grotten is extra spannend, want het gevaar kan van alle kanten komen. En als er onverwachts een buitenaardse spin richting je gezicht springt, is het schrikeffect groter dan bij een gewoon 'plat' spel.



Dat Farpoint halverwege de speeltijd al over zijn hoogtepunt is, en dat het stikt van domme designbeslissingen zoals een schrijnend te kort aan opslagpunten, is daardoor ook best te vergeven. Als Farpoint werkt, dan werkt het ook sensationeel goed. Het is overduidelijk dat Sony alvast een ijkpunt neerzet voor de makers van populaire reeksen als Call of Duty en Battlefront. Als die straks ook virtual reality én de Aim Controller omarmen, dan kan het zolderluik dichtblijven en staan ons nog hele enerverende schietpartijen in de huiskamer te wachten.



Farpoint + PlayStation VR Aim Controller €90