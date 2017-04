Recept voor een chocopenis

De redactie vroeg of ik in mijn bijdrage van vandaag iets zou willen doen aan Pasen en chocola. Nu heb ik weinig met Jezus, maar wel veel met chocola. Er zijn wetenschappers die zeggen dat ons Paasfeest niet alleen met de wederopstanding van Christus heeft te maken, maar een mengeling is van de aloude Pesach uit de Joodse traditie en inheemse lenterituelen. Zo zouden sommigen van onze gebruiken - de paashaas bijvoorbeeld - zijn gebaseerd op de Germaanse vruchtbaarheidsgodin Eastra, die zich als haas zou voordoen. Met Pasen vieren we het nieuwe leven, de onstuimigheid van al wat groeit en bloeit.



En daar eten we dus bakken met eieren en chocola bij. Nu heb ik over vruchtbaarheid, wederopstanding en chocola een mooi verhaal. Ik heb het eerder opgetekend uit de mond van wie het verhaal komt: de Haagse dichter Bart Chabot. Jaren geleden waren Bart en ik op een literaire theatertournee met wijlen Martin Bril. Het was in de tijd dat Chabot in het vrouwenblad Linda!mooie verhandelingen schreef over wat hij zelf noemde 'stimulerend speelgoed voor volwassenen'.

Zonder te veroordelen en met het oog van een dichter schreef Chabot prachtige stukken over trileieren, buttpluggen en cockringen. Het probleem was alleen: Bart was niet zo'n held in het aanschaffen van deze speeltjes, want hij durfde in zijn eentje de daarin gespecialiseerde detailhandel niet in. Martin Bril had daar veel minder moeite mee en zo belanden wij voorafgaand aan een voorstelling in Almere eens in een gigantisch tuincentrum voor de erotische doe-het-zelver. Er lagen vele geweldige voorwerpen, waaronder een enorm pakket genaamd 'Clone Your Willy'. Voor ruim vijftig euro kon je zelf een chocolade afdruk van je eigen penis maken. Bart Chabot was verrukt en schafte het bouwpakket direct aan.



'Handig voor het paasfeest, Ronald!' riep hij.

Quote Je moet erboven gaan hangen om je eigen paashaas verticaal in die met gips gevulde koker te steken