columnVanaf de bijrijderstoel keek ik naar links. Ik zag een vrolijke jongen achter het stuur zitten, een krullenbol met bravoure, een levensgenieter. Arjen Oostdijk en ik reden naar de training van Hoek in Biervliet, op een bloedhete zomerdag. In die weken waren we om en om chauffeur en deze keer had Arjen de blauwe BMW van zijn vader meegekregen.

Ik heb vaak teruggedacht aan die ritjes. Soms zijn er liedjes die je in gedachten terugbrengen naar een gebeurtenis. In dit geval was dat 'Hot in herre' van rapper Nelly, dat uit de speakers knalde. Arjen rapte een beetje mee, de zon scheen, het leven lachte de talentvolle krullenbol toe, we hadden weinig om ons zorgen over te maken.

Een paar maanden later stopte ik bij Hoek, omdat ik liever stukjes wilde schrijven voor deze krant. Arjen en ik bleven contact houden, we kwamen elkaar tegen in kantines en cafés, speelden samen in de zaal en deden op het veld af en toe met vrienden mee aan toernooien. Dat zouden we zaterdag 26 mei 2007 weer doen, in IJzendijke. Bijna vijf jaar na onze ritjes naar Biervliet en Hoek, ging ik die vrijdagavond net na middernacht naar bed. Toen ik het rolluik wilde laten zakken, hoorde ik de sirenes. Vanuit mijn slaapkamerraam waren iets verderop, op de Reuzenhoeksedijk, de felle zwaailichten te zien. Een ernstig ongeluk, dat kon niet anders.

Die zaterdagochtend kwam per sms het bericht binnen dat bij het ongeluk Arjen en zijn vriend Jeffrey Donze om het leven waren gekomen. Allebei pas 23 jaar, weggerukt uit het leven. 'Jef, Oosie, Watskebeurt man?', luidde de noodkreet van vriend Marco, die de tekst op de plaats van het ongeval had neergelegd. Een antwoord is er nooit gekomen.