Hoe ze steeds aan die mensen kwam? Geen idee. Nog minder begreep ik wat mijn positie was naast deze verzamelaar van menselijke exoten. Het enige wat ik destijds als columnist moest doen, was opschrijven wat me die dag was overkomen. Nooit hoefde ik de situatie in fellere kleuren te schetsen. Naast haar was de werkelijkheid van alle dag altijd gekker dan boek of film.