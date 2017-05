Tegen het einde van de groene pad stopte hij. 'Hier, mooi hè?'

Hij wees naar een kort paadje, een doorgang in de bosjes, uitgesleten door decennia spelende kinderen, drugsverslaafden en wat al niet meer. De boomwortels vormden gladgelopen traptreden. Het rook er naar fluitenkruid en hondenpoep. Niet per se het paradijsje waar het naar leidde moesten we zien, maar het paadje zelf.

Mijn zoon houdt van groen, net als ik. Hij huilde dikke tranen toen de enorme conifeer van de buren omging, en ik probeerde, toen ik net zo oud was, tegen beter weten in een afgezaagde kerstboom te redden van het rituele vuur.

We hebben als boomknuffelaars de tijd niet mee. Waar ik ook kijk: kaalslag. Is het niet van overheidswege omdat wegen verbreed worden of omdat bomen kaprijp zijn, dan is het wel omdat mensen vallen over boomwortels, vallende blaadjes, bloesem, minder lichtinval, hars op de autolak of slagschaduw op zonnepanelen. Bomen zijn onpraktisch.

Vroeger kon ik me nog opwinden over bomenhaters. Nu niet meer. Ik heb geaccepteerd dat het ander volk is. Het zijn mensen met HOME-letters in witgeschilderde woonkamers, kliklaminaat en praktische verharde achtertuintjes met hooguit een bolboompje in een pot. Een kamerplant water geven is voor ze al te veel gedoe. Ik ga niet meer met ze in discussie. Parels voor de zwijnen.