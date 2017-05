Zidane kan niet wachten op weerzien met Oude Dame

Traoré wil dat Ajax zich tegen Lyon gaat 'belonen'

10 mei In zijn derde grote halve finale van dit kalenderjaar wil Bertrand Traoré donderdag met Ajax ten koste van Olympique Lyon de eindstrijd van de Europa League bereiken. ,,Het is belangrijk dat we ons nu gaan belonen'', zei de aanvaller die vorige week met twee doelpunten en een assist een belangrijk aandeel had in de zege van 4-1.