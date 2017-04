Woedende Rummenigge: We zijn bedrogen

Schalke-legende Thon gelooft nog in stunt tegen Ajax: 'Jongelingen zijn kwetsbaar'

18 april Olaf Thon heeft de hoop voor Schalke 04 nog niet opgegeven. De voormalige aanvoerder van de Duitse club, die met Schalke in 1997 de UEFA Cup won, denkt dat de blauwe brigade uit Gelsenkirchen in staat is om Ajax alsnog te verslaan in de kwartfinales van de Europa League.