'Winnaars van morgen' kleuren historische avond

Kansen waren zo talrijk als in een computerspelletje; de hoogtepunten rolden onstuitbaar over elkaar heen. Ajax - Olympique Lyon was een wedstrijd als een hallucinerende actiefilm, met haast te veel stuntscènes om enigszins geloofwaardig te blijven.



Het was even niet voor te stellen: dat onvoorstelbare gedoe over wat we 'de Nederlandse voetbalcrisis' zijn gaan noemen. Natuurlijk is die niet opeens opgelost. Kijk alleen maar naar de FIFA-ranglijst. Maar tegelijk laat Ajax nu zien hoe dicht het soms bij elkaar kan liggen. Hoe snel één generatie, één samenvallende puzzel opeens een heel ander licht kan werpen op de dingen. Hoe vandaag totaal anders kan zijn dan eergisteren, juist in voetbal.



In Zeist barstte de laatste jaren een veldslag los, een kampenstrijd en een totale chaos. Er werd een hevig bekritiseerd rapport geschreven, vuistdik zelfs, dat 'Winnaars van Morgen' heet, vol theorieën over hoe het beter moet.



Maar ze liepen gisteravond gewoon op het veld, die 'winnaars van morgen'. Zeven basisspelers van 21 jaar en jonger of ook nog drie tieners als invallers. De internationale pers kwam superlatieven tekort om dit Ajax te beschrijven, Lyon-trainer Bruno Génésio keek na afloop verdwaasd voor zich uit. Nee, zei Ajax-trainer Peter Bosz, de Nederlandse crisis is heus niet opeens voorbij. ,,Maar ik schrok er wel van dat mensen gingen roepen dat we naar Duitsland moesten kijken, dat we harder moesten gaan rennen, breder en sterker moesten worden'', aldus Bosz. Het kan nog altijd met de Hollandse waarden van vroeger, wilde de Ajax-coach maar zeggen: gestoeld op techniek en avontuur.



Het bewijs daarvoor werd gisteravond geleverd, op 3 mei 2017 in wat weldra de Johan Cruijff Arena zal heten.