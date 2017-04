Wat je echt moet weten over de Champions League-duels van vanavond

Het enige waar Bayern toch nog hoop uit kan putten is de terugkeer van Robert Lewandowski, die het eerste duel miste door een blessure. De collega van Arjen Robben in de Bayern-aanval scoorde al vijf keer tegen Real Madrid in de Champions League en heeft daarmee een record in handen. In het shirt van Borussia Dortmund maakte hij er in 2013 zelfs vier in één wedstrijd, toen de Duitsers in de halve finale met 4-1 over de Spaanse grootmacht heen walsten.