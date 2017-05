Viergever mist finale: Balen, maar ik ben trots

Moet Ajax vrezen voor Lyon-vedette Lacazette?

11 mei In de aanloop naar Olympique Lyon gaat het in Frankrijk bovenal over één speler, zowel op straat als in de media: Alexandre Lacazette. Na een blessure keert de spits vanavond terug in de ploeg, in een wedstrijd die in de midden-Franse stad wordt opgepompt tot grote hoogte.