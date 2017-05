Traoré wil dat Ajax zich tegen Lyon gaat 'belonen'

Aan zijn eerste halve finale van dit jaar bewaart Traoré slechte herinneringen. Burkina Faso was in de halve eindstrijd beter dan Egypte maar toch moesten strafschoppen de beslissing brengen. De huurling van Chelsea miste vanaf elf meter en was de schlemiel. Groot was het contrast met vorige week, toen hij in het eerste duel met de huidige nummer vier van Frankrijk werd verkozen tot beste speler van de wedstrijd. ,,Dat hoeft nu niet'', zei hij. ,,Als we als ploeg maar goed spelen. Dan gaan we naar de finale.''