Topscorer Ronaldo in select gezelschap

Ronaldo staat nu op 21 treffers in de Madrileense derby. Hij was al recordhouder, met de legendarische Alfredo Di Stéfano op de tweede plek (zeventien treffers). Met 103 doelpunten in het hoofdtoernooi is de Portugese vedette ook de topscorer van de Champions League. Real kan nog lang niet zonder hem, dat werd dinsdagavond eens te meer duidelijk.