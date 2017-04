Spelers Dortmund: Was niet fijn om al te moeten spelen

,,We zijn geen dieren, maar mensen met familie en kinderen'', zei de Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos.



De spelers van Dortmund waren naar eigen zeggen vanwege alle gebeurtenissen op dinsdagavond helemaal niet klaar voor zo'n belangrijke Europese wedstrijd. Ze verloren gisteren in het eigen Signal Iduna Park met 3-2 van Monaco.



,,Wat dinsdag is gebeurd, wens ik niemand toe'', zei middenvelder Nuri Sahin. ,,Toen ik thuis kwam en mijn vrouw en zoon in de deuropening zag staan, besefte ik pas hoeveel geluk we hebben gehad. Ik weet dat het voetbal is en dat we door moeten gaan, maar we zijn ook mensen. Het was niet fijn om weer naar het stadion te gaan en al te moeten spelen'', aldus de oud-Feyenoorder.



Aanvoerder Marcel Schmelzer benadrukte dat de spelers niets was gevraagd na de aanslag. De UEFA besloot al snel de wedstrijd een dag te verplaatsen. ,,Ons is niets gevraagd. Terwijl het toch om ons gaat en niet om de mensen die in hun kantoor de beslissingen hebben genomen'', aldus Schmelzer.



Volgens de UEFA zijn beide clubs geraadpleegd, iets wat Tuchel gisteravond weersprak. ,,We werden op de hoogte gebracht via een sms. De beslissing is volledig genomen door de UEFA'', aldus de trainer van Dortmund. ,,De UEFA heeft het incident behandeld alsof er een blik bier naar de bus is gegooid."