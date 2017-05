Sinkgraven hervat de training bij Ajax

Hoe Manchester United met horten en stoten de finale van de Europa League bereikte

17 mei De tegenstander in de eerste Europese finale van Ajax in 21 jaar is Manchester United. Na een teleurstellende vijfde plaats onder Louis van Gaal vorig seizoen, moest de Engelse grootmacht het dit jaar doen met een ticket voor de Europa League. Daarin drong het met horten en stoten door naar de eindstrijd in Solna op 24 mei. Een overzicht van de route naar de finale.