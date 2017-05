Simeone beducht voor felle start Real Madrid

Atlético moet eerst op bezoek bij Real in de vierde ontmoeting op rij tussen de Madrileense ploegen in de Champions League. De vorige drie keer kwam Real als winnaar uit de tweestrijd.

,,Ik ga niet van een specifieke uitslag uit', zei Simeone. ,,Het zal dicht bij elkaar liggen en hopelijk kunnen we de ruimte die we creëren benutten. Zij zullen sterk beginnen, zoals ze thuis altijd doen. Met Isco, James Rodríguez en Marco Asensio kunnen ze ook nog op verschillende manieren spelen. We zullen sterk moeten zijn, zeker in het begin.''

Simeone kan in ieder geval niet beschikken over Juanfran, Augusto Fernández en Jose María Giménez. De laatste liep afgelopen zaterdag in de gewonnen wedstrijd tegen Las Palmas (0-5) een spierblessure in zijn bovenbeen op.

,,De eerste van twee wedstrijden is heel belangrijk'', keek middenvelder Gabi vooruit. ,,Hoe de tweede wedstrijd verloopt is vaak een gevolg van de eerste. Als we een goed resultaat kunnen halen in Bernabéu, zetten we een grote stap.''

Simeone heeft ook al nagedacht over de returnwedstrijd. ,,Ik zoek naar een manier om verlenging in de returnwedstrijd te voorkomen'', zei hij. ,,Een verlenging in eigen huis spelen kan een nadeel zijn, dus we moeten wat verzinnen om dat te voorkomen. Maar nu ben ik nog niet bezig met de returnwedstrijd. Eerst de wedstrijd van dinsdag.''

