Schalke-spelers zij aan zij met die van Dortmund

,,Gescheiden in de clubkleuren, verenigd tegen geweld'', schreef aanvoerder Benedikt Höwedes op Twitter. ,,Op dit soort momenten zijn we één'', meldde Schalke zelf, terwijl verdediger Holger Badstuber in gedachten in Dortmund was: ,,Verschrikkelijk wat daar gebeurd is.''



Gelsenkirchen, waar Schalke vandaan komt, en Dortmund liggen slechts 35 kilometer van elkaar en er bestaat een enorme rivaliteit tussen beide clubs. Club en aanvoerder wensten Borussia-speler Marc Bartra, die gewond raakte door de aanslag, een spoedig herstel toe, maar woensdag ging ook de blik weer vooruit. ,,We verheugen ons op het duel met Ajax.''



De teams treffen elkaar morgenavond in de ArenA. Volgende week is de return.