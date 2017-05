Rustig genieten van de halve finales van Ajax

Video Oordeel zelf: Ronaldo op 400 goals of 399?

10:24 Waren het er nu 399 of 400? De hattrick die Cristiano Ronaldo gisteren voor Real Madrid tegen stadgenoot Atlético maakte, is onomstreden. Maar de grote vraag is of de Portugees de mijlpaal van 400 treffers in het shirt van de 'Koninklijke' daadwerkelijk heeft behaald.