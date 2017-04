Ruim twee miljoen kijkers zien het mirakel van Ajax

De wedstrijd tegen het Duitse Schalke 04 was te zien op RTL7 en was het best bekeken programma van de avond. Ajax verloor weliswaar het duel in Gelsenkirchen met 3-2, maar door de 2-0 winst in de Arena van vorige week gaat de ploeg van Peter Bosz verder. Een wonderlijke ontsnapping, want Ajax stond halverwege de verlenging met 3-0 achter en met tien man op het veld.