Robben: We hebben alle reden om zelfbewust te zijn

Arjen Robben denkt dat Bayern München klaar is voor de CL-kraker tegen Real Madrid. ,,We hebben alle reden om zelfbewust te zijn – al moeten we tegelijkertijd bescheiden zijn. Het is belangrijk dat we met veel passie en agressie aan de wedstrijd beginnen’’, aldus Robben tegen de Madrileense sportkrant AS.