Rep: Ik vind ManUnited echt geen geweldige ploeg

Wat houdt je zoal bezig? ,,Wat mij nog allemaal bezighoudt? Ik leef ook naar die wedstrijd toe moet ik zeggen. Ik vind het wel weer leuk dat Ajax weer eens een finale speelt.'' Want, je gaat er zelf ook heen? Lachend: ,,Nee, nee, nee. Ze hebben me niet uitgenodigd.'' Hoe leef je als speler naar zo'n grote Europese finale toe? ,,Je leeft wel echt toe naar zo'n wedstrijd natuurlijk. En vooral de laatste momenten voor de aftrap. De nacht voordat je gaat spelen ben je al echt met die finale bezig. Dat brengt toch wel een bepaalde spanning met zich mee.''

Wat verwacht je van de wedstrijd en hoe Peter Bosz zijn spelers het veld in stuurt?

,,Ik denk dat het helemaal goed komt, want ze zijn er natuurlijk erg op gebrand. Ik vind Ajax niet kansloos tegen United. Ik vind dat Manchester namelijk toch niet echt zo’n geweldige ploeg. En ze spelen nu uiteraard zonder Ibrahimovic, die ze echt wel gaan missen.''



En wat denk je van de uitslag?

,,Ik denk dat Ajax met 2-1 gaat winnen. Dat had ik tenminste voorspeld. Ze gaan er weer vol op, net als in de eerste wedstrijden tegen Schalke en Lyon. Dat is het beste wat je kan doen, in één keer weer volop aanvallen.''