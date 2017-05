Real Madrid met één been in de Champions League-finale

Atlético Madrid heeft vanavond een klein voetbalwonder nodig om alsnog de finale te bereiken van de Champions League. De ploeg van de fanatieke coach Diego Simeone moet in de halve finales een achterstand van 3-0 tegen stadgenoot Real Madrid goedmaken.



Als dat niet lukt, is het de vierde keer op rij dat Atlético in de Champions League moet buigen voor de 'Koninklijke'. In 2014 en 2016 ging het in de finale mis. In 2015 was Real in de kwartfinales te sterk.



Atlético hoopt woensdagavond kracht te putten uit het thuisvoordeel. De fanatieke fans zullen er ongetwijfeld weer een luidruchtig feest van maken. Het is de laatste Europese wedstrijd van Atlético in het befaamde Calderon, dat na 51 jaar komende zomer de poorten sluit. Atlético stapt over naar het grotere Wanda Metropolitano, met een capaciteit van 67.000 bezoekers.De 268e editie van El Derbi Madrileño begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik speelt op 3 juni in de finale in Cardiff tegen Juventus.