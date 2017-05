Mourinho: Zou geweldig zijn om de finale te bereiken

Bij de laatste wedstrijden in de Premier League leek het er gezien de samenstelling van het elftal op dat Mourinho de prioriteit op het internationale vlak legt. De coach relativeerde dat. ,,Het is geen keuze, het is geen gok, het komt voort uit realiteitszin. In de laatste zeven weken hebben we zeventien wedstrijden gespeeld en dat gaat niet met zestien spelers. Het is een kwestie van gezond verstand om dan eens iemand anders op te stellen. Afgezien van enkele langdurig geblesseerden kunnen we mede daarom ook melden dat nu iedereen verder fit is. En iedereen is bereid alles te geven. Daarom heb ik er vertrouwen in.''