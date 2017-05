Mourinho niet verrast met finaleplaats Ajax

,,Ik ben niet verrast dat Ajax in de finale staat. Ze voeren goed beleid. Maar het zou niet mogen. Ik vind niet dat een ploeg in twee Europese toernooien in één seizoen mag acteren. De Europa League is er voor teams die het seizoen ook beginnen in die competitie'', doelt de Portugees op het 'vangnet' dat de Amsterdammers hadden na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League.



Naast de ploeg Ajax als geheel, had Mourinho het ook nog kort over de verrichtingen van zijn collega Peter Bosz. ,,Ik ken hem niet heel goed, maar als ik Ajax zie spelen dan denk ik dat hij fantastisch werk heeft geleverd. Wanneer ik naar Ajax kijk dan zie ik het resultaat van het werk van een trainer. Al spreek ik niet heel graag over de prestaties van mijn collega's.''