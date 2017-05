Moet Ajax vrezen voor Lyon-vedette Lacazette?

,,In de thuiswedstrijd waren er wel zes situaties waarin Lacazette had kunnen scoren’’, waarschuwde Ajax-coach Peter Bosz woensdag nog. ,,Hij is een speler die altijd met zijn gezicht naar de goal speelt, Fekir (die in Amsterdam in de spits speelde, red.) heeft dat minder. Lacazette is echt een heel goede speler.’’



De 25-jarige Franse aanvaller is een jongen uit de veelgeroemde jeugdopleiding van Olympique Lyon – en speelt tegen Ajax voor zijn laatste kans op een prijs. De kans is zeer groot dat Lacazette deze zomer verkocht wordt aan een club uit de Premier League of de Spaanse competitie. Het kind van de stad is niet alleen topscorer van Olympique Lyon, maar ook het boegbeeld van deze generatie spelers.