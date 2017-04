Messi speelt graag tegen Allegri, Dortmund treft Monaco voor het eerst

Juventus - FC Barcelona

• Juventus en Barcelona zijn elkaar negen keer eerder tegengekomen in de Champions League. De laatste ontmoeting was in de finale in het seizoen 2014/15. • Dani Alves won deze finale met Barcelona, maar speelt nu in het shirt van Juventus. • Lionel Messi scoorde 94 keer in Champions League-verband. Enkel Cristiano Ronaldo (95) scoorde vaker. • Acht verschillende spelers waren verantwoordelijk voor de laatste acht Champions League-doelpunten van Juventus. • Messi scoorde in negen ontmoetingen met Juve-trainer Massimiliano Allegri liefst acht keer. • Gonzalo Higuaín scoorde slechts drie keer in achttien wedstrijden tegen Barcelona, in zijn tijd bij Real Madrid.

Borussia Dortmund - AS Monaco

• Dit wordt de eerste officiële ontmoeting tussen beide ploegen.



• Dortmund verloor in negen thuiswedstrijden tegen Franse tegenstanders slechts één keer. Dit was tegen Olympique Marseille (2-3) in de groepsfase in het seizoen 2011/12.



• Monaco won op zijn beurt maar één uitwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Voor die zege moeten we terug naar het seizoen 2014/15, toen de Monegasken met 1-3 van Arsenal wonnen in Londen.



• Dortmund scoorde dit seizoen zes Champions League-doelpunten met het hoofd. Dit is het meeste van alle clubs.



• Kylian Mbappé wist in zijn twee laatste Champions League-optredens het net te vinden. De Fransman kan na Viktor Ikpeba en Fernando Morientes de derde speler worden die in drie opeenvolgende wedstrijden scoort.



• De sterspeler van Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, werd in het seizoen 2010/11 door AC Milan verhuurd aan Monaco. Hij scoorde in negentien duels twee doelpunten voor de club uit Zuid-Frankrijk.