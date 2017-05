Madrileense derby in Champions League

Real Madrid is niet de uitgesproken favoriet in de halve finale van de Champions League tegen stadgenoot Atlético in Bernabéu. Dat zei Real-coach Zinedine Zidane gisteren op de persconferentie. ,,Het is fiftyfifty, zoals altijd in de knock-outfase. We denken ook niet na over de tweede wedstrijd, nu is alles gericht op de wedstrijd van dinsdag. Daarna zullen we wel zien''.



Real versloeg Atlético in de afgelopen drie jaar steeds in de Champions League. In 2014 en 2016 was dat in de finale. In 2015 deed de Koninklijke dat in de kwartfinale. ,,De wedstrijden in het verleden pakten goed uit voor ons. Maar je kunt daar geen garanties voor nu uit halen. Dat is geweest.''



De Franse coach kan dinsdag beschikken over Raphaël Varane, die is hersteld van een hamstringblessure. De Portugese verdediger Pepe is nog niet inzetbaar, maar Nacho Fernández en Sergio Ramos kunnen wel spelen. ,,Ik ben blij dat Nacho, Ramos en Varane weer beschikbaar zijn aan het einde van het seizoen. We moesten nogal wat wedstrijden spelen, waarbij ik niet over ze allemaal kon beschikken.''



Gareth Bale zal zeker niet kunnen meespelen. Isco is hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger. De 25-jarige Spanjaard kreeg afgelopen zaterdag rust in het duel met Valencia, dat Real met 2-1 won.



Zidane wil tegen Atlético de nul houden, maar weet ook dat dat niet gemakkelijk is. ,,Het belangrijkste is dat we één keer vaker scoren dan de tegenstander. We zullen echter proberen te scoren en de nul te houden."