Lyon-trainer Génésio vestigt alle hoop op Lacazette

,,Hij is voor mij een van de beste spelers die er is'', aldus Génésio. ,,Zo'n jongen wil je er altijd bij hebben. Hij laat ook mijn andere spelers veel beter voetballen.''



Lacazette kon vorige week slechts invallen in Amsterdam omdat hij nauwelijks was hersteld van een blessure aan een bovenbeen. Zonder de topschutter liet Olympique Lyon zich naar een verrassend grote nederlaag spelen (4-1). ,,Die wedstrijd is keihard bij ons aangekomen. Maar we hebben pas de eerste helft van de halve finale gespeeld'', benadrukte Génésio. ,,Het wordt lastig, maar we geloven er echt in dat we voor onze fanatieke eigen supporters de finale nog kunnen halen.''



Op zoek naar aanknopingspunten voor een stunt dromen spelers en supporters van Olympique Lyon over 6 december 2011, toen de club voor eigen publiek tegen Club Brugge ook met een achterstand van 4-1 begon. Met dank aan drie treffers van een ontketende Sonny Anderson werden de Belgen echter alsnog uitgeschakeld. Een dergelijke hoofdrol zou nu voor Lacazette weggelegd kunnen zijn.