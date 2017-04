Luis Enrique heeft weinig vertrouwen in nieuwe comeback

Zijn ploeg ging in Turijn met 3-0 onderuit. In de achtste finales wist Barcelona tegen Paris Saint Germain een 4-0 nederlaag om te buigen naar een 6-1 overwinning, maar hij heeft er tegen de taaie Italianen niet zoveel vertrouwen in.

,,Ik vind het moeilijk om weer in een comeback te geloven. We hebben vandaag geen beste eerste helft gespeeld. In de tweede helft ging het wel wat beter, maar we hebben toen toch nog een derde doelpunt tegen gekregen'', zei Enrique.

Coach Massimiliano Allegri was trots op zijn team, maar hij wilde nog niet te vroeg juichen. ,,We weten dat het in Barcelona een ander verhaal gaat worden. We hebben een grote stap gezet, maar het is belangrijk dat we ook in Barcelona zullen scoren.''