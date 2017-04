'Lelijke' goal Viergever in rijtje met Kieft en Linskens

Matija Nastasic die de bal uit de doelmond van Schalke wil wegroeien, maar de uitgestoken voet van Viergever op z'n weg vindt. De bal die caramboleert en langs de (eindelijk) hulpeloze doelman Ralf Fährmann in de bovenhoek vliegt. In feite is het pure poëzie. Poëtischer dan bijvoorbeeld de weergaloze aanname waarmee Bertrand Traoré recentelijk de 3-1 tegen NEC maakte. Om maar even aan te geven hoe relatief schoonheid kan zijn.



De 'lucky' frommelgoal van Viergever is er eentje uit een fijne traditie: lelijke, maar o zo belangrijke treffers voor het Nederlandse voetbal. Onwillekeurig schieten er gelijk twee te binnen. Het lullige rollertje waarmee de nooit opvallende Edward Linskens in de halve finale van de Europa Cup I Real Madrid-keeper Francisco Buyo verschalkte. En natuurlijk de geschampte kopbal van Wim Kieft op het EK 1988 tegen Ierland. Vooruit, we doen er nog eentje bovenop: de gelukkige manier waarop Stefan de Vrij op het WK 2014 de 3-1 tegen Spanje over de lijn frommelde. Niet de winnende goal, wél de nekslag voor Spanje. Geniet hieronder van deze prachtige 'lelijke' doelpunten uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis.