Kans op Real-Atlético bij open loting in Nyon

Bartra moedigt Dortmund aan vanaf tribune in Monaco

17:42 Borussia Dortmund krijgt vanavond in de uitwedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League steun van Marc Bartra. De Spaanse voetballer raakte vorige week bij de aanslag op de spelersbus van Dortmund gewond, maar is fit genoeg om op de tribune naar de wedstrijd te kijken.