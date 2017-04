Juventus wil vol op aanval spelen tegen Barcelona

,,Want het is voor ons onmogelijk om twee keer doelpuntloos gelijk te spelen en dan met strafschoppen te winnen'', zei hij. ,,Vier of vijf aanvallende voetballers van ons zullen in actie komen. Het wordt een grote uitdaging, maar ik denk dat we op die manier kunnen winnen.''



Allegri wilde zijn opstelling niet prijsgeven. Maar het zou heel goed kunnen dat topscorer Gonzalo Higuaín ondersteuning krijgt van Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Juan Cuadrado. ,,Barcelona heeft een geweldige aanval met Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez'', besefte Allegri. ,,Maar ze geven ook veel ruimte weg. We moeten profiteren van hun zwakke punten.''



Juventus verloor twee jaar geleden van Barcelona in de finale van de Champions League (3-1). ,,Dus nu kunnen we laten zien dat we gegroeid zijn'', wist Allegri.