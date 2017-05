Hoe de regen zich vermengde met Alkmaarse tranen

De regen kletterde die avond onophoudelijk neer op de Alkmaarderhout. Niet dat de wedstrijd zulke dramatische effecten nodig had: AZ - Sporting was van zichzelf al dramatisch genoeg. Een dag nadat PSV op schlemielige wijze de finale van de Champions League was misgelopen, deden de Alkmaarders het in de UEFA Cup dunnetjes over. Geen lekker weekje voor het Nederlandse voetbal.



Het begon allemaal vrolijk. Na 22 jaar afwezigheid mocht AZ in het seizoen 2004/2005 eindelijk weer eens Europa in. De sprong in de tijd - van Hugo Hovenkamp en Kees 'Pier' Tol naar Ron Vlaar en Danny Landzaat - was een zeer succesvolle, want AZ overleefde probleemloos de groepsfase. Daarna werd achtereenvolgens afgerekend met Alemannia Aachen, Sjachtar Donetsk en Villarreal. Een megastunt hing in de lucht voor de formatie van trainer Co Adriaanse.