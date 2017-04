Heroïsch Ajax blijft dromen van finale in Solna

Ze wisten van geluk niet welke kant van het veld ze op moesten rennen. Na een zinderende avond in Gelsenkirchen bereikte Ajax de halve finale van de Europa League. Nick Viergever gooide alles wat hij had in de strijd en maakte in de verlenging de o zo belangrijke 3-1. Het uitdoelpunt dat Ajax het recht gaf om verder te mogen dromen van Europese glorie. Het uitvak met 2.700 fans van Ajax danste de nacht van Gelsenkirchen in. Zij wisten dat het ultieme, de finale van de Europa League in het Zweedse Solna, nog maar één halte ver was. Een halvefinaleplaats, vooraf vrijwel onmogelijk geacht, pakten ze Ajax sowieso niet meer af.

Wankel

Een heroïsche avond werd het in Duitsland, waar Ajax bijna omviel van spanning en inspanning. Hoe ongelofelijk groot kan het contrast zijn binnen een week tijd. Waar Ajax tegenstander Schalke de ene keer compleet kansloos liet, zo wankel oogde de ploeg in Duitsland. Het was Leon Goretzka die scoorde, nadat Ajax een halve minuut daarvoor een corner had mogen nemen.



Voor Schalke het sein om nog meer gas te geven. Klaas-Jan Huntelaar kwam er in om die belangrijke tweede te maken. En meteen was het raak, toen Ajax in paniek was geraakt. Spits Guido Burgstaller bracht de Europese droom van Ajax dan al aan het wankelen. En dan moest Ajax de verlenging ook nog met tien man spelen, omdat Joël Veltman tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart van de avond kreeg.