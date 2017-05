Heel nieuw Ajax bij weerzien met ManUnited

Wel mocht Davy Klaassen, toen net 19 jaar geworden, in de rust invallen voor Dico Koppers. Ook Daley Blind was invaller bij Ajax. Woensdag speelt hij in het rood van ManUnited.

Bij United is het voor De Gea, Smalling en Jones een weerzien met Ajax. Routinier Wayne Rooney speelde in 2012 alleen de eerste EL-wedstrijd in Amsterdam. Bij dat duel zat Paul Pogba, de ster van nu, op de bank bij United. In de return op Old Trafford moest hij genoegen nemen met een plek op de tribune.