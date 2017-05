Guidetti gelooft in mirakel Celta: Niets is onmogelijk

Ajax speelt thuisduel met Lyon op 3 mei in verband met dodenherdenking

21 april Ajax speelt de thuiswedstrijd in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon op woensdag 3 mei om 18.45 uur. De gemeente Amsterdam had gevraagd aan de UEFA om de wedstrijd niet op 4 mei plaats te laten vinden in verband met dodenherdenking.