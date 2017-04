Dortmund hoopt op Bender tegen Monaco

Schalke wil 'tot over pijngrens' tegen Ajax

16 april Als het aan voorzitter Clemens Tönnies ligt, gaan de spelers van Schalke 04 donderdag 'tot over de pijngrens' om Ajax te verslaan in de return van de kwartfinale in de Europa League. ,,Ik wil een team zien dat vanaf de eerste seconde strijdt voor de kleine kans die we nog hebben'', zei hij in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag.