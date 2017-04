Deze bomgevaren deden de voetbalwereld sidderen

In Duitsland zullen na de afgelasting van het CL-duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco de gedachten teruggaan naar 17 november 2015. Vier dagen na de aanslagen in Parijs ging het oefenduel tussen Duitsland en het Nederlands elftal niet door. Een top-5 van recente afgelastingen door bommeldingen in het Europese voetbal.

Door Tijani Goullet

1. Duitsland-Nederland ( 17 november 2015)

De schrik zat er nog goed in, zo enkele dagen na ‘Parijs’. In het Stade de France werd de vriendschappelijke wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland gewoon uitgespeeld – ondanks een bomexplosie na 20 minuten spelen. De knal was luid en duidelijk te horen in het stadion. In Hannover zouden de nationale ploegen van Duitsland en Nederland hun medeleven tonen aan de Fransen. Maar anderhalf uur voor de aftrap werd ook het duel van Oranje afgelast.

Er zou volgens de Duitse politie 'een zeer concrete dreiging van een bomaanslag' in het stadion zijn. Supporters werden geëvacueerd en de spelersbussen van Oranje en Die Mannschaft maakten rechtsomkeert. Ook bondskanselier Angela Merkel, drie Duitse ministers zouden net als hun Nederlandse collega’s in Hannover aanwezig zijn. Namens Nederland zaten minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Sport en Jeanine Hennis van Defensie zelfs al op de tribune. Uiteindelijk bleek het om een nepbom in een trein te gaan.

Volledig scherm © Getty

2. België-Spanje ( 16 november 2015)

Een dag voor Hannover was het ook raak in Brussel. Daar werd het oefenduel tussen België en Spanje op het allerlaatste moment afgelast. En dat had alles te maken met de aanslagen in Parijs. De voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam, die aan de aanslagen in Parijs deelnam, zou na de aanslagen zijn gesignaleerd bij het Koning Boudewijnstadion. Door heel Europa maakten men jacht op de Fransman. Hij werd uiteindelijk op 18 maart 2016 in zijn woonplaats Molenbeek door de politie opgepakt.

Volledig scherm De afgelaste wedstrijd werd op 1 september 2016 alsnog gespeeld. © Photo News

3. Manchester United-Bournemouth ( 15 mei 2016)

Louis van Gaal, Daley Blind, Memphis Depay en Timothy Fosu-Mensah: ze moesten allemaal Old Trafford verlaten. De competitiewedstrijd tussen Manchester United en Bournemouth werd eerst uitgesteld en later definitief afgelast na de vondst van een verdacht pakketje. Later bleek het een nepbom te zijn die door een door ManUnited ingehuurd veiligheidsbedrijf werd gebruikt bij het trainen van honden. De nepbom werd per ongeluk op een toilet achtergelaten.

Volledig scherm © Getty

4. Europees voetbal (12 september 2001)

Op de dag van de aanslagen in de Verenigde Staten moest PSV van de UEFA in de Champions League wel voetballen tegen FC Nantes. Een dag later kwam de Europese voetbalbond tot inkeer en stelde alle Europese duels uit. Onder meer Feyenoord-Bayern München werden naar 10 oktober 2001 verplaatst.

Volledig scherm © ANP

5. Galatasaray-Fenerbahçe (20 maart 2016)

Twee uur voor Galatasaray-Fenerbahçe werd de derby van Istanboel afgelast. De Turkse inlichtingendiensten zouden informatie hebben over een aanslag van IS op de toeschouwers. Fans van beide clubs zaten toen al in het stadion. Zij moesten onmiddellijk het stadion verlaten. Istanboel had die maand al met twee aanslagen te kampen gehad.