Deze acht spelers waren actief bij Ajax én Manchester United

Timothy Fosu-Mensah (19): Debuut en broer

Timothy Fosu-Mensah verkast op 16-jarige leeftijd van Ajax naar Manchester United. De verdediger overtuigt de Engelse club door zijn goede spel tijdens de Future Cup, een door Ajax georganiseerd jeugdtoernooi. Zijn vier jaar oudere broer Alfons Fosu-Mensah is ook profvoetballer, bij Marine FC uitkomend in de Engelse Northern Premier League. Op 28 februari 2016 maakt Fosu-Mensah zijn officiële debuut in het eerste van Manchester United. De toenmalige coach Louis van Gaal brengt hem tijdens het competitieduel met Arsenal (3-2) in voor linksback Marcos Rojo. Fosu-Mensah krijgt in de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen Watford (1-0) zijn eerste basisplaats als centrale verdediger. De 19-jarige Amsterdammer krijgt onder Mourinho slechts sporadisch speeltijd. Leeftijd: 19 jaar Lengte: 1.86 meter Clubs in Nederland: AVV Zeeburgia, Ajax Clubs in buitenland: Manchester United

Arnold Mühren (65): FA Cup en vele titels

Arnold Mühren was de eerste Nederlander bij Manchester United en ook de eerste Nederlander die scoorde in een finale van FA Cup. De Volendammer benutte in 1983 in het duel met Brighton (4-0) een strafschop. In 1985 werd Mühren door Johan Cruijff teruggehaald naar Ajax om voor routine te zorgen in het jeugdige Ajax-team. In 1987 won de geboren Volendammer met de Amsterdammers de Europa Cup 2 door in de finale FC Lokomotive Leipzig te verslaan (1-0). Mühren won veel van wat er op clubniveau te winnen viel. Met Ajax pakt hij driemaal de Europa Cup I, eenmaal de Europa Cup 2, tweemaal de UEFA Super Cup en eenmaal de Wereldbeker. Met Ipswich Town veroverde hij in 1981 de UEFA Cup. In 1989 nam Mühren op 38-jarige leeftijd afscheid van het betaalde voetbal. Leeftijd: 65 jaar Lengte: 1.78 meter Clubs in Nederland: Volendam, Ajax, FC Twente Clubs in buitenland: Ipswich Town, Manchester United

Frank Stapleton (60): Ier en slechts vier duels

Won met Manchester United tweemaal de FA Cup (1983 en 1985). Stapte in 1987 over naar Ajax waar de Ierse aanvaller slechts vier officiële wedstrijden speelde, waaronder een duel in de toenmalige Europa Cup 2 tegen FC Dundalk. Daarna versleet de 70-voudig international nog een hele rits aan clubs in Engeland en zelfs Frankrijk, om als speler in het seizoen 1994-1995 te stoppen bij Brighton & Hove Albion. In het Ierse nationale elftal was Frank Stapleton een vaste waarde met 78 wedstrijden en een toenmalig recordaantal van twintig doelpunten. Hij maakte zijn debuut op 20-jarige leeftijd in een oefenwedstrijd tegen Turkije. Leeftijd: 60 jaar Lengte: 1.83 meter Clubs in Nederland: Ajax Clubs in buitenland: Arsenal, Manchester United, Anderlecht, Derby County, Le Havre, Blackburn Rovers, Aldershot, Huddersfield, Bradford City, Brighton & Hove Albion.

Jaap Stam (44): 35 miljoen en conflict

De verdediger verhuist in 1998 voor 35 miljoen gulden naar Manchester United. Met United won hij driemaal de landstitel, de FA Cup en in het seizoen 1998-1999 zowel de Champions League als de Wereldbeker voor clubteams. Onthullingen in zijn biografie Head To Head leidden tot een conflict met trainer Alex Ferguson. Tijdens de voorpublicatie in The Daily Mirror werd Stam op de transferlijst gezet. In 2007 stopt 67-voudig international Stam, tegenwoordig trainer van het Engelse Reading, nogal direct met voetbal. De wedstrijd tegen NEC (0-0) was onverwacht zijn laatste. Op een speciaal belegde persconferentie zegt hij de motivatie en drive te missen om door te gaan. Leeftijd: 44 jaar Lengte: 1.91 meter Clubs in Nederland: PEC Zwolle, Cambuur. Willem II, PSV, Ajax Clubs in buitenland: Manchester United, AC Milan

Daley Blind (27): Eerste zoon van en 17.5 miljoen

Daley Blind was sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 de eerste zoon van een voormalige Ajax-speler die in het eerste van Ajax debuteerde. Youri Mulder, Jordi Cruijff, Danny Muller, Robbin Kieft en Danilo Sousa Campos (zoon van Wamberto) kwamen ook dichtbij, maar haalden nooit het eerste elftal. Op 14 september 2014 maakte Blind zijn debuut voor Manchester United op Old Trafford in de Premier League-thuiswedstrijd tegen Queens Park Rangers (4-0 winst). Blind speelde de hele wedstrijd als controlerende middenvelder. Op 1 september 2014 tekende Blind bij Manchester United een contract voor vier jaar. Met de overgang was ruim 17,5 miljoen euro gemoeid. Leeftijd: 27 jaar Lengte: 1.80 meter Clubs in Nederland: Ajax, FC Groningen Clubs in buitenland: Manchester United

Zlatan Ibrahimovic (35): 13 landstitels en een zwarte band

Onder toenmalig Ajax-trainer Co Adriaanse scoorde Ibrahimovic in 2001 zijn eerste doelpunt in de eredivisie in de klassieker tegen Feyenoord in De Kuip. Ajax won die wedstrijd met 1–2. De Zweed won in zijn voetbalcarrière liefst 13 landstitels met zes verschillende clubs. Behalve met Ajax (2), was dat met Juventus (2, later afgepakt), Inter (3), Barcelona (1), AC Milan (1) en PSG (4). Van al zijn clubs in het buitenland veroverde Zlatan alleen met Manchester United nooit een landstitel. Is samen met Cristiano Ronaldo de enige speler die in elke minuut van een wedstrijd heeft gescoord. Heeft een zwarte band in taekwondo. Leeftijd: 35 jaar Lengte: 1.95 meter Clubs in Nederland: Ajax Clubs in buitenland: Malmö, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain

Edwin van der Sar (46): Clean sheets, titels en een goal

Nederlands record-international (130 caps) en thans algemeen directeur van Ajax speelde meer wedstrijden voor de Amsterdammers (226 stuks) dan voor Manchester United (186). Bij beide clubs haalde hij vier landstitels, en won hij de Champions League. In 2011 vestigde de toen 40-jarige Van der Sar een nieuw record: hij werd de oudste speler uit de geschiedenis die in de eindstrijd stond van de Champions League. Van der Sar houdt het record (1.311 minuten) voor langste clean sheet (geen tegengoal) en meeste clean sheets (11) in het Britse betaalde voetbal ooit. Hij nam dit record na bijna 40 jaar over van Bobby Clark. Van der Sar maakte zijn enige doelpunt in zijn profcarrière op 3 mei 1998 tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen De Graafschap. In de 85ste minuut mocht hij bij een 0-7 stand op het scorebord vanaf 11 meter aanleggen tegenover de Graafschap-doelman Ron Olyslager. Ajax won uiteindelijk met 1-8. Jaar: 46 jaar Lengte: 1.97 meter Clubs in Nederland: Ajax Clubs in buitenland: Juventus, Fulham, Manchester United

Jesper Olsen: 'De Vlo' sneeuwt onder in Engeland

Ook de Deense linksbuiten Jesper Olsen speelde voor zowel Ajax als Manchester United. Olsen werd in 1981 op 20-jarige leeftijd door Ajax weggehaald bij Næstved

IF en groeide binnen de kortste keren uit tot publiekslieveling in Stadion De Meer. Olsen was slechts 1,67 meter en een licht mannetje, maar passeerde daarom ook met speels gemak. 'De Vlo' werd in drie seizoenen bij Ajax twee keer landskampioen. Hij werd vooral bekend vanwege zijn penalty-in-drieën in 1982 tegen Helmond Sport, waarbij hij fungeerde als kaatser voor Johan Cruijff.



In 1984 vertrok Olsen naar Manchester United, waar hij in vier seizoenen 139 wedstrijden speelde en daarin 24 keer scoorde. Olsen had in Engeland echter grote moeite met het fysieke spel en de vele lange ballen die over hem heen vlogen. De enige prijs die hij met Manchester United won was de FA Cup in 1985, toen Brighton over twee duels werd verslagen.



Jaar: 56 jaar

Lengte: 1,67 meter

Clubs in Nederland: Ajax

Clubs in buitenland: Næstved IF, Girondins de Bordeaux, SM Caen