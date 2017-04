Bosz trots: Alleen hadden we vaker moeten scoren

,,Ons rendement moet omhoog, daar moeten we aan werken'', vervolgde hij. ,,Een bal op de lat is pech maar alleen voor de doelman moet je scoren. Daar blijven we aan werken. Maar ik wil dit niet alleen benadrukken. Daar zou ik mijn team tekort mee doen. Want we hebben zo goed gespeeld.''

,,Ik heb goed voetbal gezien en heel veel kansen'', zei Bosz. ,,We hebben gespeeld op de manier waarop we willen. We hebben vroeg druk gezet en ze nauwelijks tijd aan de bal gegeven. De samenwerking tussen de spelers en fans was ook geweldig. In het begin van het seizoen stond één vak achter het doel achter de ploeg. Nu het hele stadion. Dat heeft geholpen. Veel spelers hadden in de rust last van pijntjes. Maar met de steun van de fans konden ze verder.''