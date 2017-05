Bosz optimistisch: Lyon heeft best veel prijsgegeven

Vast staat wel dat Ajax twee keer boven zichzelf moet uitstijgen voor een plaats in de eindstrijd op 24 mei in Stockholm, want Olympique Lyon maakt dit seizoen indruk als snelle en technische ploeg. AZ verloor in twee duels met liefst 11-2 van de huidige nummer vier van Frankrijk. Op weg naar de halve finale moesten vervolgens ook AS Roma en Besiktas eraan geloven. ,,Maar iedere ploeg heeft zwakke plekken'', klonk Bosz optimistisch tijdens de persconferentie.



Gelet op het doelsaldo van Olympique Lyon in de Franse Ligue 1 heeft de club de defensie niet altijd op orde. Want 42 tegentreffers in 34 wedstrijden is volgens de Ajax-trainer veel. ,,Ze hebben na die duels met AZ in eigen land best veel prijsgegeven. Wij zullen twee keer top moeten zijn. En dat kunnen we.''



Op het moment dat Bosz vooruitblikte voor ruim twintig camera's, stond de beker voor de winnaar van de Europa League vlak naast hem. ,,Ik heb geleerd dat je die pas moet vastpakken als je gewonnen hebt'', zei aanvoerder Davy Klaassen. ,,Dat dacht ik ook'', zei Bosz, die met Feyenoord twee Europese halve finales voetbalde. ,,Maar ik verloor steeds, dus ik heb die beker nooit vastgepakt.''