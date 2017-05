Bosz na de verloren finale: Het heeft er vandaag gewoon niet ingezeten

Klaassen: Als je geen topdag hebt wordt het moeilijk

24 mei Een ontgoochelde Davy Klaassen stak vanavond de hand in eigen boezem na de van Manchester United verloren finale in de Europa League (2-0). ,,We waren niet goed vandaag en dan is het tegen zo'n team heel moeilijk om te winnen'', reageerde de teleurgestelde Ajax-aanvoerder bij RTL7. ,,Het zat er vandaag niet in.''