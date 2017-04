Bonucci: Iedereen is bang voor Juventus

Barça verloor de uitwedstrijd in Turijn met 3-0 en kon gisteren op geen enkele manier in het eigen Camp Nou een vuist maken: 0-0. ,,Het gaat er nu niet meer om wie wij niet zouden willen treffen, want er is geen ploeg die nog tegen ons wil. Juventus boezemt angst in en nu willen we de finale bereiken'', aldus Bonucci.

Morgen is de loting voor de halve finales: AS Monaco, Real Madrid en Atlético Madrid zijn de mogelijke tegenstander van de 'Oude Dame', die de Champions League voor het laatst won in 1996. ,,We zijn gegroeid. De ploeg is een hechte eenheid met veel geloof in eigen kunnen. Door drie keer te scoren tegen Barcelona en in Camp Nou de 'nul' te houden, hebben we laten zien hoe goed we zijn.''